Nach den Schneefällen der vergangenen Tage sind auf der Bundestraße 90 bei Saaldorf keine Fahrräder unterwegs. Normalerweise müssen sie sich hier die Straße mit unzähligen Sattelschleppern teilen. Allein die rund 300 Holztransporte am Tag sorgen für gefährliche Situationen.

Bis 2025 baut die bundeseigene Gesellschaft Deges einen fünf Kilometer langen Abschnitt bei Saaldorf aus. Die Strecke wird begradigt, außerdem entsteht eine neue Brücke über die Saale. Schon etwa einen Kilometer vor der Brücke bekommt die B90 eine neue Trasse. Ab dort verläuft der Saale-Radweg aktuell auf der Bundesstraße. In Zukunft rollen Touristen und Pendler auf einer extra Spur. Allerdings ist damit nach der Saale-Brücke schon wieder Schluss.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Während die Bundesstraße geradeaus in Richtung Autobahn 9 weitergeht, rollen Fahrräder unter der Straße durch und dann weiter in Richtung Saalburg. Wer nach Frössen oder ins weiter entfernte Hirschberg will, muss sich auch weiterhin die Bundesstraße mit den Sattelschleppern teilen.

Nicht nur in Saaldorf sorgt das für Kritik. Erst recht, weil im Nationalen Radverkehrsplan der Ausbau des Radwegenetzes festgeschrieben ist. Immer, wenn Bundesstraßen gebaut oder erneuert werden, soll in Zukunft auch ein begleitender Radweg entstehen, so das Papier von 2021.

Doch die Planungen für den Ausbau der B90 wurden bereits 2017 abgeschlossen. Das Infrastrukturministerium in Erfurt sieht deshalb keine Möglichkeit, bei Saaldorf nachzubessern. Laut einer Sprecherin ist die neue Trasse auch zu steil und deshalb für einen zusätzlichen Radweg nicht geeignet. Bei den Planungen sei auch kein Bedarf angemeldet worden, heißt es aus Erfurt.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Ein Vorschlag in einer Petition des Saale-Rad-Forums will erreichen, dass die alte B90 nicht komplett zurückgebaut wird, sondern in Teilen als Radweg erhalten bleibt.

"Wir wollen vorhandene Infrastruktur erhalten", sagt Jan Hartmann. "Die alte B90 könnte noch 20, 30 Jahre als Radweg dienen." Ein Neubau sei viel teurer als der Erhalt der alten Piste, so die Argumente der Befürworter. An die alte Trasse könnten auch andere nahegelegene Kommunen eigene Radwege anschließen.

Auch das Landratsamt in Schleiz sieht die Petition positiv. Die alte B90-Trasse könnte zur Hauptader für das Radwegenetz im südlichen Saale-Orla-Kreis werden, heißt es von dort. Zwar gäbe es nördlich und südlich der aktuellen Strecke auch alternative Wege durch den Wald. Allerdings sei die Qualität der Wege nicht immer fahrradfreundlich.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Radwegbefürworter: Auch neue Trasse für E-Bikes unproblematisch

Die etwas steilere neue Trasse sehen die Schleizer nicht als Problem. Inzwischen sei der Anteil an E-Bikes auch in der Region hoch und damit auch diese Strecke problemlos zu überwinden.