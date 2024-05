Jörg Reichl wurde in Greifswald geborgen und wuchs in Sachsen auf. Er absolvierte eine Ausbildung als Facharbeiter für Glastechnik in Torgau. Nach seiner anschließenden Bundeswehr-Laufbahn machte sich Reichl als Einzelhändler in Rudolstadt selbstständig. Seit 1987 lebt Reichl in Rudolstadt und ist seit 2004 in der Kommunalpolitik aktiv.