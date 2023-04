In der KZ-Gedenkstätte "Laura" bei Schmiedebach im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist am Mittwoch an die Befreiung des ehemaligen KZ-Außenlagers vor 78 Jahren gedacht worden. Wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte, nahmen an der Gedenkfeier rund 70 Gäste aus Belgien und den Niederlanden teil. Darunter waren außer der Delegation einer belgischen Vereinigung für politische Gefangene auch Familienangehörige ehemaliger Häftlinge. So zum Beispiel die Belgierin Anne Hartley-Verfaille, Tochter des ehemaligen Häftlings Auguste Verfaille, und die Niederländerin Kirsten van Hasselt, Enkeltochter von Hermann van Hasselt.