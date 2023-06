Schon im Treppenhaus sorgen die alten abgetretenen Bodenbeläge beim Besucher für Stirnrunzeln. In den Gängen alte Holzfenster, die mit Nägeln notdürftig verschlossen sind, weil die Scharniere nicht mehr halten: Die Grundschule "Am roten Berg" schockt Kinder, Eltern und Lehrer Tag für Tag aufs Neue.

Die Saalfelder Grundschule stehe zwar in der Priorität weit oben, so die Erfurter. Sie konnte aber auch in diesem Jahr nicht berücksichtigt werden. Ärgerlich für Bürgermeister Steffen Kania (CDU) ist vor allem, dass die Stadt keine Informationen erhält, ob und wann mit Fördermitteln zu rechnen sei. "Man kann natürlich kein Geld in Reparaturen investieren, wenn man eigentlich darauf wartet, die Schule abzureißen", so das Stadtoberhaupt.