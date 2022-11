Handwerk Traditionsbäckerei Schöler in Saalfeld - Mit dem Holzbackofen durch die Energiekrise?

In der Bäckerei Schöler in Saalfeld soll es bald Brot und Brötchen aus dem Holzbackofen geben. Damit wollen Bäckermeister Gerd und Hannes Schöler wieder ursprünglicher backen - und sich unabhängiger von Gas und Strom machen. Am Mittwoch kam der vier Tonnen schwere Holzofen in die Bäckerei - mit Lkw und Gabelstapler.