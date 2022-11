Mehr als 20 Kinder flitzen bei nasskaltem Nieselwetter unter Flutlicht über den Rasen. Sie haben Glück - in beinahe letzter Minute hat sich der Vereinsvorstand mit der Rathausspitze einigen können. Sonst wären im Zeulenrodaer Waldstadion im Dezember die Lichter ausgegangen.

Demnach ist der FC Motor der einzige Verein in Zeulenroda-Triebes, der von der Stadt bei den Betriebskosten einer Sportstätte in öffentlicher Trägerschaft nicht finanziell unterstützt wird. Ein klarer Widerspruch zum Thüringer Sportfördergesetz. Dort heißt es in Paragraf 15: "Die Nutzung der Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger für den Übungs-, Lehr- und Wettkampfbetrieb anerkannter Sportorganisationen, Schulen und Hochschulen ist unentgeltlich zu gewähren (…)."