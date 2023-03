Im Februar wurde bekannt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in dem Heim ermitteln. Laut Staatsanwaltschaft soll sich ein 16-Jähriger an einem Elfjährigen vergangen haben. Beide lebten in der Kinder- und Jugendeinrichtung im Städtedreieck. Der 16-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.