Nachgefragt Wie verbreitet ist Antisemitismus unter Christen?

Hauptinhalt

12. November 2023, 04:00 Uhr

Die Spitzen der evangelischen und katholischen Kirche in Mitteldeutschland haben angesichts der zunehmenden Angriffe auf jüdische Menschen und Einrichtungen in Deutschland deutliche Worte gefunden. Sind die großen Kirchen also ein Bollwerk gegen Antisemitismus? Eine Leipziger Studie hat antisemitische Einstellungen bei Christen untersucht. Wie verbreitet sie sind, woher sie kommen und was sich dagegen tun lässt, wollten wir von Wissenschaftlern und Kirchenvertretern wissen.