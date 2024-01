Am Klinikum in Rudolstadt gilt seit Montag ein Besuchsverbot. Der Grund sind zahlreiche Grippe-Fälle. Zum Schutz der Patientinnen und Patienten habe das Haus sich für ein Besuchsverbot entschieden, heißt es in einer Mitteilung der Thüringen-Kliniken, zu denen die Krankenhäuser in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck gehören.