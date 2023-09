Einen vergleichbaren Konflikt gibt es ums Kohlekraftwerk Deuben in Sachsen-Anhalt . Es liegt im Wahlkreis von Rüdiger Erben. Der SPD-Politiker sagt, es sei das erste Kraftwerk, das für den Kohleausstieg stillgelegt worden sei. "Eigentlich habe ich mal unterstellt, dass da alle Wege freigemacht werden, dass an diesem Standort auch Strukturwandel stattfindet."

Doch bislang findet gar nichts statt. Jede Schraube, kritisiert Erben, habe Sachsen-Anhalt unter Denkmalschutz gestellt. Das mache eine Weiterentwicklung des Standorts für die Eigentümerin Mibrag fast unmöglich. Deshalb wünscht sich Erben, dass notfalls auch durch Gesetzesänderung der Denkmalstatus gelockert werde. Außerdem solle die zuständige Stadt Teuchern einen Bebauungsplan erlassen, der eine Industrienutzung dort an dem Standort vorsehe, meint der SPD-Politiker. "Dort gibt es niemanden, der dort ein großes Industriemuseum will, sondern die Menschen wollen, dass dort auch weiterhin lebendige Industrie vorhanden ist."

Erben argumentiert, das Gelände habe alles, was moderne Industrie benötige: Straßen, Wasser, Strom. Doch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sieht in Deuben eben nicht zuerst ein Industriegebiet. Die Behörde teilte MDR AKTUELL schriftlich mit: "Der heutige Veredlungskomplex Deuben stellt einen historisch gewachsenen Standort dar und ist in seiner Dimension und Komplexität ein deutschlandweit einzigartiges Zeugnis der Entwicklung und der Verbundwirtschaft innerhalb der Braunkohleindustrie in Deutschland. Daher ist er aus denkmalfachlicher Sicht ein Objekt von nationaler Bedeutung."