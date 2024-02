Die 30 Jahre alte Mühlenfähre am Hohenwarte-Stausee muss noch mindestens einmal zum TÜV. Grund ist der Ablauf der Betriebserlaubnis am Sonntag. Laut dem Betreiber und Nahverkehrsunternehmen Kombus muss die Fähre alle fünf Jahre zum sogenannten "Schiffs-TÜV“.

Bis zum geplanten Saisonbeginn am 28. März muss der TÜV erneuert werden. Allerdings ist laut Kombus unklar, ob der Fährbetrieb in diesem Jahr pünktlich starten kann. Grund ist der niedrige Wasserstand der Saale, der auch zu einem vorzeitigen Ende der vergangenen Fährsaison geführt hatte. Der Pegel wurde verringert, damit Arbeiten an einer Brücke im Bleiloch-Stausee möglich sind, der über die Saale mit dem Hohenwarte-Stausee verbunden ist.