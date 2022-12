Nachdem an der Saale verdächtige Damenkleidung entdeckt worden war, hat die Polizei die Suche nach einer vermissten Person in Saalfeld eingestellt. Der Fall habe eine überraschende Wendung genommen, hieß es am Dienstagvormittag.

Ein Zeuge gab an, gesehen zu haben, wie unbekannte Personen die Kleidungsstücke auf einer Bank an der Saale abgelegt hätten. Offenbar stammen die Sachen aus einem Altkleidercontainer. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Angaben bestätigen können oder Beobachtungen gemacht haben.

Passanten hatten die Kleidung am Sonntagnachmittag am Zeiss-Wehr entdeckt, in Ufernähe standen zudem Schuhe. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion, die auch am Montagmorgen andauerte. Mit einem Hubschrauber wurde das gesamte Gebiet aus der Luft abgesucht, auch Taucher wurden angefordert. Wie teuer die gesamte Aktion war, ist noch unklar.