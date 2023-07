Der Weltmusikpreis Ruth des Rudolstadt-Festivals ist in diesem Jahr an die Leipziger Folkländer gegangen. Die Gruppe erhielt die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung am Freitagabend für ihr Lebenswerk, teilten die Veranstalter am Samstag mit. Die Band war 1976 an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst gegründet worden und hat die DDR-Folkszene entscheidend mitgeprägt.