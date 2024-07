Eine der schwersten Entscheidungen. Man will nicht zu früh, man darf aber auch nicht zu spät abbrechen. Die Leute müssen Zeit haben, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Veranstalter sind dabei direkt mit der Wetterstation und den Meteorologen verbunden und im Kontakt zu Feuerwehr und Polizei. Gemeinsam wird das Risiko abgewogen. Die Absage eines Konzertes oder eines Theaterabends liegt dann aber allein in der Hand des Veranstalters. "Eine der schwersten Entscheidungen. Man will nicht zu früh, man darf aber auch nicht zu spät abbrechen. Die Leute müssen Zeit haben, sich in Sicherheit zu bringen", sagt Schmitt.

"Das sind auch große finanzielle Einbußen. Wenn man ein großes Konzert hat, das man abbrechen muss, sind schnell mal 100.000 Euro dahin. Das reißt große Löcher in die Kasse. Es ist aber nicht so, dass wir sagen, wir machen das nicht mehr. Man muss sich so gut wie möglich vorbereiten", so Schmitt. Er hat sechs Wochen Open-Air vor sich.