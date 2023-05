Ukraine-News Selenskyj fordert Tribunal gegen Russland

Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

20:49 Uhr | Ukraine beschlagnahmt Vermögenswerte des Milliardärs Nowinski

Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU hat nach eigenen Angaben umgerechnet mehr als 280 Millionen Dollar Vermögenswerte des im Exil lebenden Milliardärs Wadim Nowinski beschlagnahmt. Dazu gehöre auch der Schwarzmeerhafen Otschakiw, teilte der SBU am Donnerstag mit. Die Regierung in Kiew hatte im Dezember Sanktionen gegen Nowinski erlassen. Sie verdächtigt ihn, Russland zu unterstützen. Dies haben seine Vertreter zurückgewiesen. Für eine Stellungnahme zu der Konfiszierung waren sie zunächst nicht zu erreichen.

Nowinski ist ein prominenter Unterstützer der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche, die der Kollaboration mit Russland verdächtigt wird. Die Glaubensgemeinschaft hat dagegen erklärt, sie habe ihre Verbindungen zu Russland gekappt.

20:03 Uhr | Explosionen in Kiew

In Kiew fallen laut Zeugen Schüsse und es sind Explosionen zu hören. Die Behörden ordnen Luftalarm für die Hauptstadt und Umgebung an. Bewohner, die sich in Schutzräumen in Sicherheit gebracht haben, berichten der Nachrichtenagentur Reuters, sie hätten Drohnen in der Luft gesehen. Nach knapp einer Stunde wurde Entwarnung gegeben.

Wie der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, im Onlinedienst Telegram mitteilte, zerstörte die russische Luftabwehr bei einem "weiteren Angriff auf Sewastopol" am Donnerstagabend ein "unbemanntes Fluggerät im Bereich des Flughafens Belbek".

19:57 Uhr | Drohne auf Krim im russischen Gebiet abgeschossen

Nach Behördenangaben hat Russland in der Nähe eines Luftwaffenstützpunkts auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim eine Drohne abgeschossen. Wie der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, im Onlinedienst Telegram mitteilte, zerstörte die russische Luftabwehr bei einem "weiteren Angriff auf Sewastopol" am Donnerstagabend ein "unbemanntes Fluggerät im Bereich des Flughafens Belbek".

19:22 Uhr | Weiterhin heftige Kämpfe in Ostukraine

Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe in der Ostukraine am Donnerstag fortgesetzt. Der ukrainische Generalstab sagte am Abend in seinem Lagebericht, einmal mehr sei die Stadt Bachmut im Brennpunkt des Geschehens gewesen. Insgesamt seien bei Bachmut, Limansk und Marjinka rund 50 russische Angriffe zurückgeschlagen worden.

"Die russischen Besatzungstruppen erleiden weiterhin schwere Verluste auf dem Schlachtfeld, und alle medizinischen Einrichtungen in den vorübergehend besetzten Gebieten sind mit verwundeten Besatzungssoldaten überfüllt", hieß es weiter. Die Angaben des Militärs konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Update 18:29 Uhr | Bürgermeister von Odessa wegen Korruption festgenommen

Der Bürgermeister von Odessa, Hennadij Truchanow, ist ukrainischen Behörden zufolge festgenommen und Untersuchungshaft angeordnet worden. Der Schritt stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Korruption, teilt die mit solchen Fällen betraute Staatsanwaltschaft mit. Truchanow war 2014 zum Bürgermeister der Hafenstadt am Schwarzen Meer gewählt worden. Seit 2017 wird gegen ihn wegen des Vorwurfs der Untreue ermittelt. Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof in Kiew teilte am Donnerstag mit, gegen die Zahlung einer Kaution von umgerechnet gut 325.000 Euro kann er freigelassen werden.

Truchanow weist die Anschuldigungen zurück. Mitten im Krieg gegen Russland hatten in den vergangenen Monaten bereits einige Korruptionsaffären für Aufsehen gesorgt. Der Druck auf Präsident Wolodymyr Selenskyj, den Kampf gegen das weit verbreitete Problem zu forcieren, war nicht zuletzt dadurch gewachsen. Ein schärferes Vorgehen gegen Korruption ist eine der Bedingungen für einen Beitritt der Ukraine zur EU.

17:02 Uhr | Berliner Polizei ermittelt wegen Geheimnisverrats zu Selenskyj-Besuch