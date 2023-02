Überforderte Landratsämter stellen Ultimaten, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten warnen vor erreichten Kapazitätsgrenzen, die Regionalpolitik schreibt Brandbriefe, Bürgerinnen und Bürger schließen sich Protesten gegen Sammelunterkünfte an, die teilweise von Rechtsextremen organisiert werden. Im Frühjahr 2023 fühlt es sich ein bisschen so an, als wären wir alle gemeinsam in eine Zeitkapsel gestiegen und acht Jahre zurück in die Vergangenheit gereist.