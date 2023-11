Ramelow erklärte, er habe in seinen Posts bewusst Worte verwendet, die ihren Ursprung in Verschwörungstheorien haben. Denn diese Schlüsselbegriffe würden inzwischen von Künstlicher Intelligenz, sogenannten Bots, automatisiert ausgelesen und mit Reaktionen versehen. Darauf und auf die damit verbundenen Gefahren habe er aufmerksam machen wollen, so der Linken-Politiker. Sein Vorwurf an die Macher der Plattform: Auf X antworten auf von einem menschlichen Autor verfasste Nachrichten immer häufiger Computer.