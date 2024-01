Für die Hochwasseropfer in Windehausen und Umgebung wurden bisher 94.000 Euro gespendet. Wie Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt (Linke) sagte, werde das Geld direkt im Ort verteilt. Die Menschen in dem Heringer Ortsteil könnten selbst entscheiden, was mit dem Geld passiert. Der Ortschaftsrat soll mit einbezogen werden.