Je nach Standort und Nutzungsgrad führten die Niederschläge an manchen Orten zu weiter fallenden oder stagnierenden Wasserständen, etwa in Großengottern, Tüngeda, Frohndorf und Großbrembach. An anderen Brauchwassertalsperren hingegen sei das Wasser gestiegen, beispielsweise in Lössau, Zeulenroda, Seebach, Hopfgarten und Hohenleuben - was für diese Jahreszeit eher untypisch sei.