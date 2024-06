Terrorverdacht Ermittlungen gegen zweite Reihe der "Gruppe Reuß"

Großeinsatz im Erzgebirge Anfang Juni: Mehrere Objekte in Seiffen und Pockau-Lengefeld sind in den Fokus der Generalstaatsanwaltschaft (GenStA) Dresden geraten. Auf Nachfrage von MDR Investigativ erklärte die Generalstaatsanwaltschaft, dass sie gegen zehn Personen in sieben Fällen wegen der Unterstützung beziehungsweise der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Im Seiffener Ortskern wurde an jenem Dienstag auch ein Haus durchsucht, das einen Geschenkeladen für erzgebirgische Holzkunst beherbergt.