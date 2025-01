Der Meininger Intendant Jens Neundorff von Enzberg blickt vergleichsweise stressfrei in die Zukunft: Denn die nun abgetretene rot-rot-grüne Minderheitsregierung hat die Theaterfinanzierung in Thüringen bis 2032 vertraglich gesichert. "Die große Qualität des Vertrags ist", so von Enzberg, "dass auch die Kommunen und Landkreise unterschrieben haben, und dass er auch dann gilt, wenn andere Bereiche unter Haushaltsvorbehalt liegen." Sorge, dass der mehrjährige Vertrag, der auch Tarifsteigerungen berücksichtigt, durch die neue Regierung aufgekündigt werden könnte, besteht also erstmal nicht.