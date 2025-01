Bund will neues Theatermuseum in Meiningen fördern

Adlung hat für seine Pläne auch schon eine Räumlichkeit im Blick: Im Schloss Elisabethenburg, Heimat der Meininger Museen, steht seit vielen Jahren der Riesensaal leer. Ein 400 Meter großer barocker Raum, in dem derzeit noch der Stuck von der Decke bröckelt. Weil er dringend sanierungsbedürftig ist, kann er gerade nur als Abstellkammer genutzt werden. "Diesen Saal kann man wunderbar nutzen, um die Geschichte des Theaters auf eine emotionale Art und Weise zu erzählen", findet Adlung. So gebe es etwa eine Deckenöffnung, über die früher ein Turm zugänglich war. In diese könne man eine Projektionsfläche einbauen und darunter dann Sitzmöglichkeiten, wie in einem Planetarium.

Bildrechte: Mareike Wiemann

Adlungs Pläne sind ambitioniert und noch ist die Finanzierung des Projekts nicht gesichert. Der sogenannte "Riesensaal" muss saniert, das Museum muss konzeptioniert und eingerichtet werden. Einen ersten Erfolg hat der Museumsleiter bereits erzielt: Der Bund hat ihm über das Kultur-Invest-Programm 3,5 Millionen Euro an Fördermitteln zugesagt. Diese werden aber nur fließen, wenn sich auch das Land beteiligt. Im Koalitionsvertrag der Brombeer-Regierung ist diese Investition vorgesehen, aber nach wie vor ist unklar, ob das Geld tatsächlich kommt.

Neues Museum soll 2029 eröffnen

Wenn alles gut läuft, so hofft Adlung, im Jahr 2029 das neue Museum eröffnen zu können. Es ist in Zeiten knapper Kassen durchaus ein gewagtes Projekt, das der 58-Jährige angehen will.

Bildrechte: imago images/ari