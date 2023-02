Friedrichshöhe liegt mitten im Wald und ist umgeben von saftigen Bergwiesen. In den Ortsteil der Stadt Eisfeld in Südthüringen führt nur eine schmale Straße. In dieser Idylle ist Meusel aufgewachsen. Heumachen hat in seiner Kindheit einfach dazugehört. "Wenn andere mit 14 Jahren an Mopeds geschraubt haben, haben wir an einem Balkenmäher oder einem Heuwender rumgebastelt", erinnert er sich. Das war sein Hobby, das hat ihm Spaß gemacht.