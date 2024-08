Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildburghausen tödlich verunglückt. Auch im Kreis Greiz starb ein Motorradfahrer bereits am Donnerstag.

Nach Angaben der Polizei befuhr der 63-Jährige in einer Gruppe von Motorradfahrern die Straße von Wiedersbach in Richtung Hildburghausen, als er plötzlich mit dem Hinterrad auf das Straßenbankett geriet. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links ab und stieß an einen Baum. Der Mann erlag laut Polizei noch am Unfallort seinen Verletzungen.