In der Innenstadt von Schleusingen in Südthüringen steht ein vierstöckiges Gebäude. Ganz in der Nähe liegen eine Grundschule und ein Gymnasium, gegenüber ein Pflegeheim. Das Gebäude war einst ein Krankenhaus, doch seit über zehn Jahren steht es fast leer. Nur wenige Betten einer kleinen Pflegestation, die bis Ende Juni auszieht, sind noch belegt.

Petition gegen geplante Flüchtlingsunterkunft

Bald sollen hier 200 Flüchtlinge einziehen - jedenfalls, wenn es nach Landrat Thomas Müller (CDU) geht. Nach dessen Ankündigung, dass das ehemalige Krankenhaus zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden könnte, startete der Schleusinger Einwohner René Stubenrauch eine Petition. Sie trägt den Titel "Stoppt Flüchtlingsheim am Schulweg in Schleusingen". Er halte den Standort der geplanten Flüchtlingsunterkunft für unangemessen, weil er am Schulweg liege, sagte René Stubenrauch. Er hat sich nach eigenen Angaben bisher noch nie politisch engagiert und gehört keiner Partei an.



Das kann man nicht verantworten, nicht in der Zahl. 200 auf einen Schlag. René Stubenrauch aus Schleusingen

Auf die Frage, was genau er befürchte, sagt Stubenrauch: "Da gibt es Bedenken um die Sicherheit, weil wir von der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung geprägt sind." Zudem findet er die Zahl der Geflüchteten, die in dem Gebäude untergebracht werden sollen, zu hoch. "Das kann man nicht verantworten, nicht in der Zahl. 200 auf einen Schlag."

Landrat Thomas Müller (CDU) sieht in dem ehemaligen Krankenhaus eine Chance. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dabei ist Landrat Müller froh, dass es so eine Möglichkeit im Landkreis gibt. Das Gebäude habe viele Vorteile: Es gehört ungefähr zur Hälfte dem Kreis und der Stadt Schleusingen. Es ist, im Gegensatz beispielsweise zu Turnhallen, in Zimmer mit Toiletten und Duschen unterteilt und es steht zur Verfügung. Das Haus sei in einem guten Zustand; hier Geflüchtete unterzubringen, wäre laut Müller praktikabel und vernünftig. Er sagt: "Das Ganze ist eine Chance."

Die Anwohner haben Sicherheitsbedenken. Ich teile das auch ein Stück. André Henneberg Bürgermeister von Schleusingen

Ja, das stimme, bestätigt Schleusingens Bürgermeister André Henneberg (Freie Wähler): "Grundsätzlich bietet sich das Gebäude schon an, das ist unstrittig. Da ist der Landkreis sicherlich nicht auf dem Holzweg." Trotzdem findet er den Plan nicht gut. "Die Anwohner haben Sicherheitsbedenken. Ich teile das auch ein Stück", sagt er. "Ich weiß nicht, ob das Konglomerat von Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen, nicht zu sozialen Spannungen führt. Und das mitten in der Innenstadt."

André Henneberg (Freie Wähler), Bürgermeister von Schleusingen, ist den Plänen des Landrats gegenüber skeptisch. Bildrechte: dpa

Bedenken wegen Erstaufnahmeeinrichtung Suhl

Der Bürgermeister weiß, dass René Stubenrauch eine Petition gegen den Plan für die Flüchtlingsunterkunft gestartet hat und erzählt, dass auch in der Stadt Unterschriftenlisten dagegen ausliegen. Es ist ihm dabei wichtig zu betonen: Wer da unterschrieben habe, sei keiner politischen Strömung zuzuordnen. "Das geht quer durch die Bevölkerung. Viele Leute kenne ich persönlich und die sind garantiert nicht im rechten Spektrum. Ganz sicher nicht."

Es gebe einfach Bedenken, die aus dem resultiere, was man darüber weiß, was in Suhl passiere. Er meint damit die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE Suhl), in der an die 1.000 Geflüchtete leben, obwohl sie für höchstens 800 Flüchtlinge ausgelegt ist. Hier kommt es immer wieder zu Polizeieinsätzen.

Die Bevölkerung ist bei dem Thema gerade sehr sensibel. André Henneberg Bürgermeister von Schleusingen

Aber der Bürgermeister sagt auch: "Dass der Landkreis die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung leisten muss und dass das ausdrücklich nur mit den Kommunen zusammen geht, ist unstrittig." Dass er grundsätzlich Verständnis dafür hat, habe er auch dem Landrat gesagt. "Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe." Doch, so Henneberg: "Die Bevölkerung ist bei dem Thema gerade sehr sensibel."

Wir haben keine Kapazitäten. Wir sind randvoll. Thomas Müller Landrat Kreis Hildburghausen

Sensibilität kann sich Thomas Müller gerade nicht leisten. Denn er steckt in einem Dilemma. "Wir kriegen Flüchtlinge nur noch unter, indem wir privaten Wohnraum anmieten. Wir haben keine Kapazitäten. Wir sind randvoll." Hier könnte das alte Krankehnhaus Entlastung bringen.

2022 kamen 40.000 Geflüchtete nach Thüringen

Im letzten Jahr hat Thüringen rund 40.000 Flüchtlinge aufgenommen, ein Großteil davon sind Menschen aus der Ukraine. Zum Vergleich: Im vorherigen Rekordjahr 2015 kamen 30.000 Asylsuchende hierher. Im Kreis Hildburghausen wohnen derzeit 620 ukrainische Flüchtlinge und 400 aus anderen Staaten entweder in Privatwohnungen oder in Unterkünften von freien Trägern.