Laut der Zeitung bestreitet Tommy Frenck die Vorwürfe und bezeichnete sie als haltlos. Der 36-jährige ist seit Jahren eine Schlüsselfigur in der Neonazi-Szene, nicht nur in Thüringen. Sein Wirtshaus in Kloster Veßra gilt für die rechtsextreme Szene als wichtiger Anlaufpunkt für Konzerte, Liederabende, Vorträge und Spendenaktionen. 2020 verurteilte das Amtsgericht Hildburghausen Frenck wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 2.500 Euro. Er hatte öffentlich ein T-Shirt mit den Buchstaben "HTLR" getragen und das Foto davon in öffentlichen Netzwerken gepostet.