Thüringer Sportler und Sportlerinnen des Jahres gekürt

An der Wahl nahmen 8.500 Sportfans, die Sportgremien und Sportjournalisten teil. Sie stimmten bereits Ende 2022 ab. Doch erst am Freitagabend erhielten die Siegerinnen und Sieger die offizielle Ehrung. Mehr als 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport waren vor Ort. Zum ersten Mal fand die Gala nicht in Erfurt, sondern in Ilmenau statt. Die neue Festhalle ist erst vor Kurzem fertiggestellt geworden.