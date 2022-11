Die Wasserwehr der Stadt Ilmenau hat die ersten Mitglieder. Wie die Stadt mitteilte, wurden die zwölf Ehrenamtlichen am Montag im Rathaus in ihr Amt berufen. Die Stadt reagiert damit auf die Vorgabe des Landes im Thüringer Wassergesetz. Danach müssen alle Gemeinden, die erfahrungsgemäß von Überschwemmungen bedroht sind, Wasserwehren aufstellen.

Mit ihnen sollen in erster Linie gefährdete Gebiete wie etwa am Tannewehr in Ilmenau vor Hochwasser und Überschwemmungen geschützt werden. Besonders die Ilm, aber auch kleinere Gewässer wie Gabelbach, Schorte, Schobse, Wohlrose und Wümbach könnten bei Starkregen gefährlich werden.