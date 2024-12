Der Spezialglashersteller Schott will sein Geschäft in Thüringen ausbauen und die Quarzschmelze Ilmenau von QSIL übernehmen. Das in Ilmenau hergestellte Hochleistungsquarzglas ist ein wichtiges Material bei der Fertigung von Mikrochips, weltweit steigt die Nachfrage der Halbleiterindustrie.

QSIL ist ein international führender Spezialist für hochreines Quarz- und Spezialglas und verfügt in Ilmenau über eine hochmoderne Produktionsstätte. Erst im vergangenen Jahr hatte QSIL in Ilmenau eine 20 Millionen Euro Investition in die Schmelzanlagen und Gebäude in Angriff genommen.

Hersteller setzen vermehrt auf Glas

Für Schott ist die Übernahme ein strategischer Schritt, um sich noch stärker im Bereich der Halbleiterherstellung zu engagieren. Einzelheiten zur Transaktion will der Technologiekonzern am Donnerstagvormittag auf seiner Bilanzpressekonferenz in Mainz bekanntgeben. Schott hat zuletzt auf die Mikrochip-Fertigung mit Glas gesetzt.

Gründe dafür sind seine besseren thermischen Eigenschaften und mögliche höhere Datenübertragungsraten. Das Spezialglas ist laut Schott damit bisher verwendeten Kunststoffen weit überlegen - was auch den künftigen KI-Anwendungen zugutekommt, die mehr Rechenpower brauchen.