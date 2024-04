Laut Polizei kontaktierten die Täter das Unternehmen schon im Februar per E-Mail als angebliche Insolvenzverwalter. Dabei boten sie Waren zum Sonderpreis an. Der Unternehmensinhaber sei auf das Angebot eingegangen und überwies einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die bestellten Waren kamen aber nie an. Die Polizei empfiehlt, alle Angaben und Angebote zu überprüfen - auch bei vermeintlich seriösen Absendern.