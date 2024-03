Automotive Lighting will das Werksgelände in Brotterode verkaufen. Stadt, Landkreis und Beschäftigte haben auf eigene Initiative bei über 150 Unternehmen für den Standort geworben. Gemeinsam mit der Landesentwicklungsgesellschaft wurde ein Exposé geschrieben.

Bisher, so Bürgermeister Goßmann, leider noch ohne Erfolg. Auch wenn es der große Wunsch aller sei, halte er es inzwischen für eher unwahrscheinlich, dass sich ein Großinvestor findet, der Interesse an dem gesamten Areal hat. Daher würde die Stadt gerne ein Gewerbegebiet mit mehreren kleineren Betrieben entwickeln. Dafür müsste sie das Gelände allerdings erst mal erwerben.

Ein Wunsch, der laut dem Bürgermeister nur mit finanzieller Hilfe des Landes möglich wäre. Landrätin Peggy Greiser mahnt auch in Richtung Bundesregierung. Brotterode-Trusetal sei aufgrund aufgeschobener Straßenprojekte des Bundes verkehrstechnisch benachteiligt.

Inwiefern sich die Abwanderungen auf die Gewerbesteuer-Einnahmen der Stadt auswirken, kann nur gemutmaßt werden. Die Verwaltung darf aufgrund des Steuergeheimnisses keine Angaben dazu machen. Gleichzeitig werden zurückgehende Gewerbesteuer-Einnahmen mit Schlüsselzuweisungen des Landes ausgeglichen. Dennoch werden die Betriebsschließungen in der Stadt Spuren hinterlassen, wie auch Kay Storch zu bedenken gibt.

Er ist Vorsitzender der größten Stadtratsfraktion "Bürger für Brotterode-Trusetal": "Das zieht einen Rattenschwanz hinter sich her, dessen Ausmaß wir jetzt noch nicht definieren können". Als Beispiel nennt Storch all die Aufträge, die Automotive Lighting an hiesige Betriebe vergeben hat. Da wäre die Reinigungsfirma, die das Werk geputzt hat, die Elektrobetriebe, die die Maschinen gewartet haben und viele andere.