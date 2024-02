Das Geldhaus ist seit Monaten immer wieder in den Schlagzeilen. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Bank in den Jahren 2021 und 2022 unter anderem Immobilien in einer für Prostitution bekannten Straße in Oberhausen gekauft hat. Schon zuvor wurden der Bank Kreditvergaben an dubiose Firmen, Immobilienkäufe ohne erkennbaren Grund und bedenkliche Geschäftsmodelle unter anderem im Fußballsektor vorgeworfen. Die Finanzaufsichtsbehörde (Bafin) schritt ein, im Dezember vergangenen Jahres wurde ein Sonderbeauftragter eingesetzt, der die Aufgaben des Vorstands übernehmen sollte.