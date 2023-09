Voller Begeisterung erzählt er vom ersten Vordirigieren in Meiningen: "Nach diesen 45 Minuten bin ich aus dem Theater herausgetreten und dachte: Allein dafür hat es sich schon gelohnt." Farrell ist ein bescheidener Mensch, der aber gleichzeitig sehr genau weiß, was er will.

Als 17-jähriger gründete Killian Farrell einen Chor, mit dem er die Johannes-Passion zur Aufführung brachte. Danach dirigierte er in Irland verschiedene Orchester, studierte Musikwissenschaften. Später absolvierte er in London eine Ausbildung zum Korrepetitor. In dieser Funktion, bei der einen Chor oder einen Sänger am Klavier begleitet, war er dann erst am Theater in Bremen tätig, wo er sich in den Folgejahren bis zum Kapellmeister hocharbeitete.