Nach mehreren Monaten Vakanz ist offenbar ein neuer Betreiber für die Gaststätte auf der Hohen Geba im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gefunden. Wie Bürgermeister Christoph Friedrich (pl) MDR THÜRINGEN sagte, hat der Gemeinderat in Rhönblick am Montag in nicht-öffentlicher Sitzung zwei Konzepte diskutiert. Am Ende habe Steven Bamberg das Rennen gemacht.

Bamberg ist Inhaber des Event- und Catering-Unternehmens "Smoking Bulls" in Wallbach. Er will neben Gastronomie auch regelmäßig größere Veranstaltungen auf dem Plateau nahe Meiningen organisieren. Dabei sollen Angebote für verschiedene Zielgruppen - Touristen, Einheimische, junge und alte Menschen - entstehen. Denkbar seien zum Beispiel kleine Festivals für Jugendliche, so der Bürgermeister. Auch touristische Übernachtungen im Rhön-Energiehaus sollen wieder beworben werden. Nach dem Grundsatzbeschluss soll nun der Pachtvertrag ausgehandelt werden. In der kommenden Woche gibt es laut Bürgermeister ein erstes Verhandlungsgespräch.

Die Entscheidung im Gemeinderat fiel laut Friedrich mit acht zu sechs Stimmen knapp für Bamberg aus. Der Bürgermeister sprach von zwei "hervorragenden Konzepten", die Wahl sei daher nicht leicht gefallen. Das zweite Konzept hatte eine Interessengruppe aus der Region eingereicht. Die Gemeinderäte hatten laut Friedrich überlegt, ob es noch ein zweites passendes Objekt gibt, um beide Konzepte realisieren zu können.

Die Hohe Geba ist seit Frühjahr nicht mehr bewirtschaftet. Die Gemeinde hatte den ehemaligen Pächter wegen langjähriger Streitigkeiten aus den Räumen geklagt. Ein Nachfolger zog sein Angebot überraschend zurück. Daraufhin gab es eine neue Ausschreibung. Der Berg ist ein zentrales Ausflugsziel in der Vorderrhön und lockt vor allem auch Sternengucker an. Geringe Lichtverschmutzung macht es in der Rhön möglich, Nachtlandschaften mit Blick auf Milchstraße und Sternenbilder zu sehen.