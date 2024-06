Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Südthüringen ist bei einem Lkw-Unfall ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, kam das mit zwei Baggern beladene Fahrzeug am Freitagnachmittag auf der Strecke zwischen Nordheim und Berkach von der Straße ab.