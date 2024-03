Der Richter sprach in seinem Urteil von einem Grenzfall - von einer "Tötung nah am Mord". Er stufte die Tat am Ende aber als Totschlag ein. Zwar habe der Verurteilte die Tatwaffe, den Kabelbinder, selbst mitgebracht und damit nicht spontan, sondern mit Vorsatz gehandelt. Aber es sei kein Mordmerkmal erfüllt. Die von der Staatsanwaltschaft angeführte Heimtücke sah das Gericht als nicht gegeben an.