Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat neue Flüchtlingsunterkünfte geschaffen. Über die Pläne informierte das Landratsamt am Mittwoch auf einer Einwohnerversammlung. Nach Angaben von Landrätin Peggy Greiser (parteilos) können in den kommenden Tagen rund 35 Menschen die ehemalige Pension "Haus Rennsteig" in Oberhof beziehen. Wie Vize-Landrätin Susanne Reich erklärte, sollen in der Gemeinschaftsunterkunft ausschließlich Flüchtlingsfamilien untergebracht werden. Man werde sorgfältig auswählen und schauen, wer nach Oberhof passt, so Reich.