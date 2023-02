Ronny Knoll: Das Backup-System sieht so aus, dass wir fünf Lagermöglichkeiten direkt vor Ort haben. Wir haben darunter auch zwei Strecken-nahe Depots, einmal an der Hälfte der Strecke, einmal direkt hinter der Skihalle und daneben auch eine Möglichkeit an unseren Schanzen. Was neu dazugekommen ist, ist eine Schnee-Lagerhalle.