In Meiningen hat am Dienstag die Sportabzeichen-Tour im Stadion Maßfelder Weg Halt gemacht. Die Tour wird vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gemeinsam mit der Stadt und dem Kreissportbund veranstaltet. Kleine und große Leute waren dazu aufgerufen, sich der sportlichen Herausforderung für das Deutsche Sportabzeichen zu stellen.

In vier Disziplinen - Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination - mussten Prüfungen bestanden werden, um das Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold tragen zu dürfen. Das Deutsche Sportabzeichen ist laut DOSB in der Schule eine gute Möglichkeit, "um dem zunehmenden Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken" und die Kinder zum Sport zu motivieren.

Offizielle Eröffnung in Meiningen war um kurz vor 9 Uhr, gefolgt von einem gemeinsamen Aufwärmen. Am Nachmittag standen die Prüfungen an. Deutschlandweit macht die Tour an zehn Orten Halt.