In Südthüringen waren am Dienstagmorgen tausende Haushalte ohne Strom. Nach Angaben des Netzbetreibers Thüringer Energienetze (TEN) war ein Baum in eine Hochspannungsleitung zwischen den Umspannwerken Suhl-Nord und Steinbach-Hallenberg gefallen. Daraufhin sei in Oberhof, Gehlberg, Steinbach-Hallenberg und Teilen von Zella-Mehlis und Suhl der Strom ausgefallen. Nach knapp einer Stunde gelang es der TEN, alle Kunden wieder zu versorgen.





