Um eins und eins zusammenzurechnen, brauchte Marie Dietz allerdings noch einen kleinen Anstubser von ihrer Mutter: "Sie hat mich irgendwann gefragt: Wer ist denn dieser Patient, der am Freitag immer als letztes noch eine Sitzung hat? Der ist doch eigentlich längst gesund." So kam der Gedanke: Vielleicht will er ja mal einen Kaffee trinken gehen?