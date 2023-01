Yuliya Ryzhkova sitzt gemeinsam mit Jutta und Marcus Höhn im Geschäftszimmer des Demenzzentrums in Meiningen. Die 42-jährige Yuliya arbeitet heute in der Spätschicht. Sie wollte gleich loslegen, erzählt Jutta Höhn: "Yuliya kam an und einen Tag später hat sie gefragt: Wann kann ich arbeiten?" Sie habe dann geantwortet, "Moment - das ist Deutschland, das dauert." Alle drei lachen. Jutta Höhn leitet das Demenzzentrum in Meiningen gemeinsam mit ihrem Sohn Marcus.

Pflegedienstbetreiber Marco und Jutta Höhn mit ihrer ukrainischen Mitarbeiterin Yuliya Ryzhkova (Mitte) Bildrechte: MDR/Marlene Drexler