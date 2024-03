Die Marke Vita Cola konnte sich zudem weiterhin die Nummer eins in Thüringen sichern. Damit ist der Freistaat das einzige Bundesland, in dem Coca-Cola nicht Marktführer bei Cola-Getränken ist. In den gesamten ostdeutschen Ländern rangiert das Thüringer Unternehmen auf Platz zwei.

Laut dem Getränkehersteller ist besonders das Interesse am Limonadensortiment gestiegen. So hat Vita Limo im vergangenen Jahr ein Absatzplus von 9,2 Prozent verzeichnet.

Aufgrund des gesteigerten Interesses an Nachhaltigkeits- und Umweltaspekten will Vita Cola in diesem Jahr das Angebot in Glasmehrwegflaschen weiter ausbauen. Demnach soll im Frühjahr Vita Cola Mix in 0,75-Liter-Glasflaschen auf den Markt gebracht werden.