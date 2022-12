In Sonneberg wird es auch künftig keine gemeinsamen Protestaktionen von Kommunalpolitikern und der Initiative "Sonneberg zeigt Gesicht" geben. In einem öffentlichen Brief hat Sonnebergs Vize-Landrat Jürgen Köpper der Initiative eine Absage erteilt. Zur Begründung schrieb der CDU-Politiker, die Reaktionen auf die Rede von Stadtpfarrer Rainer Kunz am zweiten Advent hätten ihn nachdenklich und betroffen gemacht.

Gleichwohl werde er weiter dafür kämpfen, dass die Bundesregierung den Problemen in der Region Gehör schenkt. Zu berücksichtigen sei jedoch auch, so Köpper, dass die Regierung mittlerweile eine Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht hat, um Menschen und Wirtschaft zu entlasten.

Die Initiative "Sonneberg zeigt Gesicht" kündigte am Mittwoch eine Protestpause an. Sie will erst im neuen Jahr wieder Kundgebungen organisieren. Der Zulauf hatte in den vergangenen Wochen stark abgenommen. In dieser Woche waren laut Polizei noch etwa 220 Menschen auf den Piko-Platz gekommen. Die Veranstaltung wurde wegen der kalten Temperaturen nach weniger als einer Stunde beendet.