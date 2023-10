Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit auf mdr.de und in der MDR Aktuell App.

Der Sonneberger Landrat Robert Sesselmann (AfD) hat das Land Thüringen um eine Soforthilfe von 10 Millionen Euro gebeten. Wie er in einem Brief an Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) schrieb, soll das Geld für die Rettung der finanziell angeschlagenen Krankenhäuser in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg mit insgesamt rund 750 Mitarbeitern verwendet werden.

Die Landeshilfe sei dringend erforderlich, um die Gesundheitsversorgung der Menschen im Landkreis zu sichern. Die beiden Kliniken gehören zum Klinikverbund Regiomed, dessen Anteile fränkische und Thüringer Kommunen halten.

Das Krankenhaus in Neuhaus am Rennweg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ministerium: Keine pauschale Zahlung

Das Thüringer Gesundheitsministerium wies die pauschale Forderung Sesselmanns am Sonnabend zurück. Wie das Ministerium mitteilte, müssen aus seiner Sicht zunächst die Gründe für das Defizit des Regiomed-Klinikverbundes geklärt werden. Es seien bereits Schritte eingeleitet worden, die Sesselmann bekannt sein sollten. Erst wenn die Ursachen geklärt seien, könnten die Kreistage Entscheidungen treffen.

Thüringer Gelder müssten in Thüringen bleiben und seien nicht dazu da, möglicherweise in Bayern entstandene Verluste auszugleichen. Das Ministerium erklärte, es wisse um die Notwendigkeit der Krankenhäuser in den Kreisen Sonneberg und Hildburghausen und fordere ein besonnenes Mitarbeiten des Landrats. Der Regiomed-Klinik in Sonneberg droht Insolvenz. Bildrechte: REGIOMED-KLINIKEN GmbH

Sesselmann erneuert Hilferuf

Dessen ungeachtet erneuerte Robert Sesselmann seinen Hilferuf. Sofern der Thüringer Regierung etwas am Erhalt der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum liege, solle sie schnellstmöglich Kontakt mit der bayerischen Landesregierung und dem dortigen Gesundheitsministerium aufnehmen, schrieb er.