Neben der PKS stellt der Innenminister am Montag auch die Statistik zur politisch motivierte Kriminalität in Thüringen vor. In diesem Bereich verharrt der Quote im Vergleich zum Vorjahr auf gleichbleibend hohen Niveau. So wurden 3.097 Fälle erfasst, im Jahr davor waren es noch rund 3.160 Fälle von politisch motivierter Kriminalität in Thüringen. Der Bereich Rechts bleibt in Thüringen weiterhin der mit der höchsten Zahl. So wurden über 1.800 Straftaten in dieser Phänomenfeld von der Polizei registriert. Was einen weiteren Anstieg von rechten Straftaten in Thüringen bedeutet: in 2022 waren es über 1.500 Fälle.