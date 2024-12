Einzelhandel Sonneberger Traditionsgeschäft "August Lützelberger" schließt nach 155 Jahren für immer

28. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Ein Stück Sonneberger Geschichte geht zu Ende: Der Laden "August Lützelberger" verabschiedet sich nach über anderthalb Jahrhunderten. Was 1869 mit einer Messerschmiede begann, wurde zu einem Anlaufpunkt für Kunsthandwerk aus der Region und Geschenkideen. Zum Jahresende geht die noch verbliebene Mitarbeiterin Angelika Karl in den Ruhestand. Was mit der Ladenfläche danach passiert, ist noch unklar.