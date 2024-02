Frank Müller-Uri schaut mir tief in die Augen. Dann nimmt er ein Kästchen zur Hand, in dem 50 Augen aus Glas liegen. Er holt ein Auge mit blauer Iris heraus. In der dritten Reihe von unten findet er genau meine Augenfarbe. Es ist faszinierend. Wäre ich Patientin, würde er damit nun weiterarbeiten. Aber bin ich sehr froh, dass ich seine Hilfe nicht brauche - sondern, dass er und seine Nachfolger mir nur zeigen, wie sie arbeiten. Sie stellen in Lauscha künstliche Augen aus Glas her und das seit vielen Generationen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Ein Vorfahre der Familie, Ludwig Müller-Uri, hat vor fast 190 Jahren das Glasauge erfunden. Ein Augenarzt aus Würzburg hatte die Idee dazu, als er eine Puppe aus der Spielzeugregion Sonneberg und ihre Puppenaugen aus Lauscha genauer betrachtete. 190 Jahre später hat sich an der Herstellung der künstlichen Augen aus Glas kaum etwas geändert. Die Entwicklung ist laut Familienbetrieb "am Ende" angekommen - perfektioniert.



Los geht alles mit ein paar farbigen Spezialglasstäben aus der Farbglashütte in Lauscha. Einige werden zu sogenannten Farbstängeln verschmolzen. Damit wird die blaue, braune, grüne oder graue Regenbogenhaut des Auges (Iris) "gezeichnet". Andere Glasstäbe werden zu kleinen Kugeln geblasen, bekommen Iris und Pupille, Adern und individuelle Augenflecken. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

An neue Arbeitsweisen durch Künstliche Intelligenz glaubt zum Beispiel der jüngste Müller-Uri in diesem Beruf und seinem beginnenden Berufsleben nicht. Denn, auch wenn ein Computer den genauen Raum im Auge errechnen könne, so brauche die Augenprothese immer etwas Spiel, damit sie sich bewegen kann und nicht stört. Dazu gehöre Fingerspitzengefühl und Erfahrung mehr als neueste Technik, so seine Einschätzung. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Louis Müller-Uri ist 20 Jahre alt und lernt seit fünfeinhalb Jahren den Beruf des Augenprothetikers. Noch anderthalb Jahre sind es bis zur Prüfung. Eine unglaublich lange Ausbildung von sechs bis sieben Jahren, die an der Berufsfachschule Glas in Lauscha beginnt. Drei Jahre Theorie werden in der Schule unterrichtet. Im Betrieb, den sein Opa gegründet hat und den sein Onkel nun führt, wird er praktisch ausgebildet. Der Opa, der selbst 50 Jahre Berufserfahrung hat, übernimmt das. Er ist froh, dass die Tradition fortgeführt wird und dass es hier keine Nachwuchssorgen gibt.

Ein Augenprothetiker muss sehr genau arbeiten können - auf den Millimeter genau. Er muss Ruhe haben und Ruhe ausstrahlen, damit alles gelingt und er muss ein guter Psychologe sein. Frank Müller-Uri Firmengründer

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Louis sitzt in der ersten Etage des alten Hauses und stellt mit zwei weiteren Kollegen die "Halbfertigen" her. Darunter verstehen die Mitarbeiter die kugelförmigen, milchigen Glasaugen mit bunter Iris. So werden die Augen später aber nicht eingesetzt. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Es ist eine Art Fundus an Augen, aus denen der Augenprothetiker die passende Farbe für seinen Patienten auswählt und dann die Kugel so an seinem Brenner bearbeitet, dass eine Art Kontaktlinse übrig bleibt - eine Halbschale, die dem Patienten angepasst wird. Jedes Auge ist anders, jede Prothese auch. Das sieht man an der Auswahl, die auf dem Tisch liegt. Mehr als 1.000 Patienten haben die Müller-Uris. Es sind Babys darunter, junge Leute, Senioren, Männer, Frauen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Jede Geschichte ist anders. Jeder geht anders damit um, wenn er ein Glasauge braucht - der eine ein bisschen leichter, der andere hat psychische Schwierigkeiten, wie Tobias Müller-Uri berichtet. "Ich habe Patienten, die gehen sehr offen damit um. Die sehen ihr künstliches Auge als Schmuck und suchen sich jedes Jahr eine neue Farbe aus. Und es gibt natürlich die Patienten, die unbedingt wollen, dass es überhaupt nicht auffällt."