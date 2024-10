Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Schließung oder Umwandlung Klinik-Zukunft unklar: Krankenhaus in Neuhaus vor Wendepunkt

23. Oktober 2024, 09:13 Uhr

Am Mittwochvormittag sollen die Beschäftigten der Klinik in Neuhaus am Rennweg über die Zukunft des Hauses informiert werden. Der Sonneberger Kreistag hatte zuvor über eine mögliche Schließung gesprochen. Kreistagsmitglieder kritisieren die fehlende Perspektive und mangelnde Informationen im Vorfeld. Landrat Robert Sesselmann (AfD) und das Gesundheitsministerium bevorzugen eine Umwandlung des Standorts mit stationären und ambulanten Angeboten.