Die Krankenhäuser in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg werden ab dem 1. Oktober vom Landkreis geführt. Den meisten der rund 750 Mitarbeitern ist am Donnerstag "ein Stein vom Herzen gefallen". So zumindest hat sich Betriebsrat George Beuchel kurz nach der nichtöffentlichen Mitarbeiterversammlung in der Sonneberger Klinik ausgedrückt.

"Die Insolvenz geht jetzt schon fast acht Monate. Das ist ganz schön schwer, sowas auch seelisch das zu ertragen. Ich glaube, für die Mitarbeiter war es ganz wichtig, dass wir jetzt dieses Statement vom Landkreis erhalten haben", sagt der Betriebsrat. Aber noch viel wichtiger sei, dass auch das Land finanziell unterstützt.

Beuchel sieht es als gutes Zeichen, dass Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) eine Videobotschaft an den Kreistag geschickt hat. Darin hat er dem Kreis finanzielle Hilfe zugesichert. "Vor unserer Mitarbeiterversammlung habe ich auch noch mal mit ihm gesprochen. Da hat er das am Telefon auch zugesichert", so Beuchel.

Krankenhausdirektor Michael Renziehausen möchte auch nach der Zerschlagung des Regiomed-Verbundes Klinikmanager von Sonneberg und Neuhaus bleiben. Die Mitarbeiterversammlung in Neuhaus verlief nicht ganz so harmonisch wie die in Sonneberg, berichten Beobachter. Verwunderlich ist das nicht. Der Standort mit dem wohlklingenden Namen "Schöne Aussicht" wird wohl die heftigsten Einschnitte über sich ergehen lassen müssen.

"Neuhaus Am Rennweg muss bedarfsgerecht umgewandelt werden. Zwei Klinikstandorte in der jetzigen Ausprägung werden wir nicht erhalten können. Das geht einerseits ökonomisch nicht, aber wir haben auch immer mehr Probleme, einfach Fachpersonal dort oben hoch zu bekommen", sagt Klinikdirektor Renziehausen. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

